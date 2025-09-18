Basilicata oltre 50 persone con Sla sono da maggio senza l’assegno di cura mensile | Fallimento politico

Oltre 50 persone con Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che vivono in Basilicata sono da maggio senza l’assegno di cura mensile. Si tratta di risorse economiche fondamentali per garantire l’assistenza domiciliare di cui hanno assoluta necessità per una qualità di vita soddisfacente. “Vengono lasciate sole più di cinquanta famiglie, non si tratta di burocrazia lenta ma di un deliberato fallimento politico. Ogni giorno senza risposte risolutive e il ripristino dei fondi è un insulto alla dignità di chi vive con la Sla e alla pazienza delle famiglie coinvolte”, denuncia Pina Esposito, la segretaria nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basilicata, oltre 50 persone con Sla sono da maggio senza l’assegno di cura mensile: “Fallimento politico”

