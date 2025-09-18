Baronissi parte il corso ITS AI & Business Management

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baronissi è stato presentato il corso ITS “AI & Business Management”, uno dei tre percorsi gratuiti avviati in Campania dalla Fondazione ITS NewTechSI Academy. La formazione prevede 1800 ore complessive, di cui 720 di stage in azienda, con iscrizioni aperte fino al 27 settembre. “Il corso in AI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: baronissi - parte

Baronissi, parte il corso ITS AI & Business Management; Baronissi, al via il corso ITS su “AI & Business Management”; A Baronissi, l'innovazione parte dal Sud.

A Baronissi, l'innovazione parte dal Sud - 25), la presentazione delle attività di Skills Lab, un laboratorio di idee e progetti, con una visione nazionale sui temi della ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Baronissi Parte Corso Its