Barone vola a 164 km h sulla Nave Trieste settimo record con la Ferrari

Per la settima volta, Fabio Barone firma un primato mondiale: a bordo di una Ferrari SF90 Stradale ha toccato 164 kmh lungo i 205 metri del ponte di volo di Nave Trieste, superando il limite stabilito solo un anno fa. Un successo costruito in nove mesi di lavoro Il traguardo di Fabio Barone è il . L'articolo Barone vola a 164 kmh sulla Nave Trieste, settimo record con la Ferrari è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

