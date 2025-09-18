Barone vola a 164 km h sulla Nave Trieste settimo record con la Ferrari
Per la settima volta, Fabio Barone firma un primato mondiale: a bordo di una Ferrari SF90 Stradale ha toccato 164 kmh lungo i 205 metri del ponte di volo di Nave Trieste, superando il limite stabilito solo un anno fa. Un successo costruito in nove mesi di lavoro Il traguardo di Fabio Barone è il . L'articolo Barone vola a 164 kmh sulla Nave Trieste, settimo record con la Ferrari è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: barone - vola
Sicilia In Volo. . Di Antonio Barone: a Catania stamattina alle 06:40 il volo Ryanair FR4872 in arrivo da Roma ? - facebook.com Vai su Facebook
Fabio Barone firma il settimo Guinness World Record: 164 km/h a bordo di Nave Trieste - Il pilota romano, già detentore di sei Guinness World Record, ha stabilito un nuovo primato mondiale di velocità a bordo di una nave. ilfattoquotidiano.it scrive
Fabio Barone conquista il 7° record del mondo: con la sua Ferrari a 164 all'ora sul ponte di Nave Trieste - Nel porto di Civitavecchia il pilota romano conquista con la Sf90 Stradale il nuovo record di velocità a bordo di una nave, battendo il suo precedente primato di 12 chilometri orari, definendolo 'un s ... Come scrive adnkronos.com