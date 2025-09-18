barone vola a 164 km h sulla nave trieste settimo record con la ferrari

Per la settima volta, Fabio Barone firma un primato mondiale: a bordo di una Ferrari SF90 Stradale ha toccato 164 kmh lungo i 205 metri del ponte di volo di Nave Trieste, superando il limite stabilito solo un anno fa. Un successo costruito in nove mesi di lavoro Il traguardo di Fabio Barone è il . L'articolo Barone vola a 164 kmh sulla Nave Trieste, settimo record con la Ferrari è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

