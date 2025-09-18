Barcolana annunciato il concerto del sabato | sul palco ci sarà Diodato

Considerato cantautore tra i più intensi ed eleganti della nuova scena, è tra le voci più amate dell’attuale panorama musicale e tra gli artisti più premiati della storia della musica italiana. Dopo il successo del tour invernale nei principali teatri italiani e a poche settimane dalla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: barcolana - annunciato

SVELATO IL MANIFESTO DELLA BARCOLANA 2025 PRESENTED BY GENERALI, FIRMATO ROBERT WILSON - Il manifesto di questa edizione della Barcolana è un meraviglioso viaggio nel blu, il colore che tutti noi appassionati di mare abbiamo dentro: ch - facebook.com Vai su Facebook

Barcolana, annunciato il concerto del sabato: sul palco ci sarà Diodato; Barcolana 56, gli eventi a terra e in mare dal 4 al 13 ottobre; Barcolana: inaugurato il Villaggio, tutti gli appuntamenti in mare e a terra.

Billie Eilish ha annunciato un film-concerto in 3D con James Cameron - L’annuncio è arrivato sabato scorso, nel bel mezzo del primo dei quattro concerti che Billie Eilish ha programmato a Manchester, tappa d’esordio del tour Hit Me Hard and Soft. Lo riporta corriere.it