Barcellona Manel del Rio è il nuovo Direttore generale del club
Tre anni e mezzo dopo l’addio di Ferran Reverter, il Barcellona ha un nuovo Direttore generale. La società catalana ha infatti nominato Manel del Rio, già nel club dal settembre 2022 come direttore finanziario e corporate. Riporterà direttamente al presidente Joan Laporta e dovrà coordinare tutte le principali aree operative dei blaugrana per garantire efficienza, sostenibilità e una crescita a lungo termine. In attesa della presentazione ufficiale, prevista secondo Mundo Deportivo, per ottobre, la nomina rientra nell’ottica di una più ampia ristrutturazione interna del club che coinvolge più ruoli, dalle risorse umane all’area legale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
