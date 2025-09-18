La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata, ma Barbara D’Urso è al centro di un vortice di gossip. Sin dal momento in cui Milly Carlucci ha annunciato di volerla nel cast, infatti, se ne sono sentite di tutti i colori: alcune indiscrezioni si sono rivelate vere (come il suo desiderio di ballare con il fuoriclasse Pasquale La Rocca, che sarà davvero il suo maestro), altre decisamente fantasiose. Tra queste ultime, la più chiacchierata riguarda un presunto cachet da capogiro (si è parlato di cifre mirabolanti tra i 50 e i 70 mila euro a puntata ) che la D’Urso avrebbe richiesto per scendere in pista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara d’Urso, Milly Carlucci nega il cachet stellare: “Non facciamo eccezioni”