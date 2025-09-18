Barbara d’Urso Milly Carlucci nega il cachet stellare | Non facciamo eccezioni
La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata, ma Barbara D’Urso è al centro di un vortice di gossip. Sin dal momento in cui Milly Carlucci ha annunciato di volerla nel cast, infatti, se ne sono sentite di tutti i colori: alcune indiscrezioni si sono rivelate vere (come il suo desiderio di ballare con il fuoriclasse Pasquale La Rocca, che sarà davvero il suo maestro), altre decisamente fantasiose. Tra queste ultime, la più chiacchierata riguarda un presunto cachet da capogiro (si è parlato di cifre mirabolanti tra i 50 e i 70 mila euro a puntata ) che la D’Urso avrebbe richiesto per scendere in pista. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
#MillyCarlucci rivela il cachet di Barbara #DUrso: "Non un euro di più" https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/09/17/news/ballando-con-le-stelle-milly-carlucci-cachet-barbara-d-urso-non-un-euro-di-piu-44147245/… #Ballandoconlestelle - X Vai su X
Barbara d’Urso, dopo anni lontana dalla Tv, decide di raccontarsi e tornare a mettersi in gioco. ? @leggo.it #BarbaradUrso #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook
MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET; Pupo contro Ballando e Barbara D’Urso Milly Carlucci risponde per le rime; Milly Carlucci torna sullo sgarbo a Mediaset per Barbara D’Urso | Non vedo l’affronto.
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sul cachet stellare di Barbara d’Urso - Manca poco più di una settimana al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di Rai Uno che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di storia. Segnala quilink.it
Pupo contro Ballando e Barbara D’Urso, Milly Carlucci risponde per le rime - Pupo colpisce e Milly Carlucci risponde: la replica di classe all’attacco provocatorio del cantante, che coinvolge anche Barbara D’Urso ... Si legge su dilei.it