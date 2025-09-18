Banda giovanile Anbima Tra musica e amicizia
"Quando me l’hanno proposto ho accettato subito. Sono già emozionato perché conoscerò nuove persone e imparerò nuovi brani. Già nel primo incontro del 20 agosto ho stretto amicizia con alcuni miei coetanei di Castellina in Chianti e di Bettolle". Non trattiene l’entusiasmo Mattia Ricci, studente di seconda media della scuola Luigi Magi di Asciano mentre stringe con orgoglio il suo sax contralto al petto. Mattia si riferisce alla prima assoluta della Banda Giovanile Anbima (associazione delle bande) la quale terrà una esibizione domenica 21 alle 16 in corso Matteotti della città del Garbo. "Questa prima assoluta – spiega il presidente dell’Anbima, Marco Petrioli – è frutto di un campus musicale iniziato ad agosto ed è destinato a protrarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
