Banda Day in città | tre storiche formazioni in concerto al Conservatorio Nicolini

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pomeriggio di sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17, il centro storico di Piacenza si animerà con la musica e l’energia di tre bande storiche del territorio, protagoniste di Banda Day, un evento unico di condivisione e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.Tre formazioni musicali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tre formazioni musicali – il Corpo Bandistico Pontolliese diretto da Edo Mazzoni, il Corpo Musicale Del Val Pegorini di Pontenure diretto da Luigi Del Matti e la Banda G.

sabato 20 settembre, dalle ore 17, tre bande, partendo da Piazza Cavalli, attraverseranno Corso Vittorio Emanuele per raggiungere il Conservatorio Nicolini

