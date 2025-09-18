Banchettano i topi chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo

Bergamo, 18 settembre 2025 - Chiusa per topi: la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo non è utilizzabile da inizio settembre per la presenza di "roditori e condizioni malsane". È la denuncia che arriva dai sindacati dei pompieri all'indomani della visita, avvenuta ieri, del capo del Corpo nazionale in Fiera a Bergamo. Fns Cisl, Uilpa e Conapo evidenziano che il problema si è verificato "in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell'azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo

In questa notizia si parla di: banchettano - topi

