Banche | fonti ' Fifoi' nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio Parmalat e bond

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Il nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, si dovrebbe chiamare 'Fifoi', il cui acronimo, ma ancora non è dato per certo, deriverebbe da 'Fondo indennizzo frodi organismi finanziari'. Il fondo è stato alimentato dal Mef con i 200 milioni di euro residuo del Fir e dovrebbe aumentare la platea di risparmiatori coinvolti rispetto al precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banche: fonti, 'Fifoi' nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond

In questa notizia si parla di: banche - fonti

Fonti Lega, banche diano parte degli extraprofitti ai lavoratori

Il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti starebbe lavorando ad un piano che punta a recuperare 1,5 miliardi di euro dalle banche nel 2027, attraverso un posticipo delle detrazioni fiscali. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine alla questione. I te - X Vai su X

Riaperta la stagione di caccia alle coperture per la legge di bilancio: il caso del buyback bancario È infatti al vaglio un nuovo tributo straordinario alle banche oltre quello introdotto l’anno scorso, che andrebbe a colpire il riacquisto di azioni proprie. Al di là dell - facebook.com Vai su Facebook

Il donatore malato e la banca del seme. Nati 67 bambini a rischio di tumore.

Banche: fonti, in arrivo nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond argentini - Il Mef starebbe lavorando a un nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond ... Da iltempo.it