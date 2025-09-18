Banche | fonti ' Fifoi' nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio Parmalat e bond

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Il nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, si dovrebbe chiamare 'Fifoi', il cui acronimo, ma ancora non è dato per certo, deriverebbe da 'Fondo indennizzo frodi organismi finanziari'. Il fondo è stato alimentato dal Mef con i 200 milioni di euro residuo del Fir e dovrebbe aumentare la platea di risparmiatori coinvolti rispetto al precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

banche fonti fifoi nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori cirio parmalat e bond

© Iltempo.it - Banche: fonti, 'Fifoi' nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond

In questa notizia si parla di: banche - fonti

Fonti Lega, banche diano parte degli extraprofitti ai lavoratori

Il donatore malato e la banca del seme. Nati 67 bambini a rischio di tumore.

Banche: fonti, in arrivo nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond argentini - Il Mef starebbe lavorando a un nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Banche Fonti Fifoi Nome