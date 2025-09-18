Banca d’Inghilterra | tassi fermi al 4% e ritmo dismissioni asset ridotto
La Bank of England ha confermato i tassi d’interesse fermi al 4%, dopo il taglio di 25 punti base annunciato a inizio agosto, ed ha anche confermato un rallentamento del Quantitative Tightening, il piano di dismissione dei titoli di Stato (Gilt) in portafoglio, dai 100 miliardi di sterline attuale a circa 70 miliardi al mese. Una decisione che rispetta perfettamente le attese del mercato e tiene conto del peggioramento delle condizioni economiche e del processo di disinflazione. Tassi confermati e QT ridotto. Il Comitato di Politica Monetaria (MPC), nella riunione conclusasi il 17 settembre 2025, ha votato a maggioranza di 7 membri su 9 di mantenere fermo il tasso di sconto al 4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il rendimento dei titoli di Stato a 30 anni del Regno Unito supera ufficialmente il 5,70% per la prima volta dall'aprile 1998. Nonostante la Banca d'Inghilterra abbia tagliato i tassi CINQUE volte in 12 mesi, i rendimenti stanno salendo alle stelle.
