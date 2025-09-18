AGI - Ravi (nome di fantasia) è arrivato in Italia dall’India con il volto segnato da una grave mutilazione: un animale gli aveva infatti staccato il naso e una parte del labbro superiore con un morso. Oggi, grazie a una ricostruzione totale del naso e del labbro superiore realizzata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il bimbo di 10 anni potrà avere una "vita più serena e dignitosa". L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia plastica dell’Ospedale pediatrico di Roma. Per eseguire la rinoplastica completa, i chirurghi si sono avvalsi di modelli e stampe 3D sviluppati dall’Unità di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bambino Gesù: ricostruito il naso di un bimbo aggredito da un animale