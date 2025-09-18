Bambino Gesù | ricostruito il naso di un bimbo aggredito da un animale
AGI - Ravi (nome di fantasia) è arrivato in Italia dall’India con il volto segnato da una grave mutilazione: un animale gli aveva infatti staccato il naso e una parte del labbro superiore con un morso. Oggi, grazie a una ricostruzione totale del naso e del labbro superiore realizzata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il bimbo di 10 anni potrà avere una "vita più serena e dignitosa". L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia plastica dell’Ospedale pediatrico di Roma. Per eseguire la rinoplastica completa, i chirurghi si sono avvalsi di modelli e stampe 3D sviluppati dall’Unità di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: bambino - ricostruito
Dalle ossa di un bambino pugliese riemerge un mosaico genetico europeo: migrazioni, parentela stretta, intolleranza al lattosio e indizi di parto difficile. Come hanno ricostruito il genoma e perché riscrive un pezzo di storia ? https://bit.ly/dna_antico - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di Gaza, operazione alla testa riuscita: "Ricostruita calotta granica". Visita della Proietti https://ift.tt/j9yL46X https://ift.tt/N1K7Z0o - X Vai su X
Naso di un bimbo aggredito da un animale ricostruito con stampe 3D/VIDEO - Modelli e stampe 3D sono utilizzati per ricostruire totalmente naso e labbro superiore di un bambino di 10 anni. Riporta fortuneita.com