Bambino Gesù | ricostruiti da zero naso e labbro in 3D a bimbo morso da animale

A Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, un team di chirurgia plastica ha eseguito un intervento di ricostruzione totale del naso e del labbro superiore su un bambino di 10 anni, vittima di un’aggressione da parte di un animale. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Bambino Gesù: ricostruiti da zero naso e labbro in 3D a bimbo morso da animale

