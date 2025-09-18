Bambino Gesù | ricostruiti da zero naso e labbro in 3D a bimbo morso da animale

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, un team di chirurgia plastica ha eseguito un intervento di ricostruzione totale del naso e del labbro superiore su un bambino di 10 anni, vittima di un’aggressione da parte di un animale. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

