Bambino di 8 anni a Genova cade dal secondo piano di una scuola ricoverato in condizioni gravissime

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è caduto dal secondo piano di una scuola elementare di Genova, da un'altezza di circa 3 metri: è ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bambino di 8 anni a genova cade dal secondo piano di una scuola ricoverato in condizioni gravissime

© Notizie.virgilio.it - Bambino di 8 anni a Genova cade dal secondo piano di una scuola, ricoverato in condizioni gravissime

In questa notizia si parla di: bambino - anni

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave; Bambino di otto anni cade dal secondo piano di una scuola a Genova: è grave al Gaslini; Bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola: intubato e ricoverato in condizioni disperate al Gaslini.

bambino 8 anni genovaDramma a scuola a Genova, bimbo di sei anni cade dal secondo piano: è gravissimo - Il piccolo che ha fatto un volo di circa tre metri è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso ... Si legge su msn.com

bambino 8 anni genovaBambino di 7 anni cade dal tetto della scuola a Genova, è gravissimo - Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra al secondo piano di una scuola elementare nel quartiere Voltri, a Genova. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bambino 8 Anni Genova