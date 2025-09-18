ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente a Genova Voltri. Un bambino di sette anni è precipitato questa mattina, giovedì 18 settembre, dal secondo piano di una scuola di Genova Voltri. Il piccolo, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito con elicottero di emergenza all’ospedale pediatrico Gaslini, dove si trova ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia e 118, con due ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1. A dare l’allarme è stata una passante che ha assistito alla scena e che, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso di Villa Scassi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova: è grave