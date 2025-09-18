Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola | è grave trasportato al Gaslini di Genova con l' elisoccorso

18 set 2025

Un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Genova Voltri: il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri ed. 🔗 Leggi su Leggo.it

