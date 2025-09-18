Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola | è grave trasportato al Gaslini di Genova con l' elisoccorso

Un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Genova Voltri: il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri ed. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave, trasportato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso

In questa notizia si parla di: bambino - anni

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni

Bambino di 9 anni azzannato da un pitbull a Scafati: ha profonde ferite alle gambe - facebook.com Vai su Facebook

Bambino di 7 anni travolto a Rovigo, in fin di vita: alla guida un 70enne senza patente https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/14/bambino-investito-rovigo-senza-patente-notizie/8126264/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1 - X Vai su X

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave; VIDEO | Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave, chiuso casello autostradale; Bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola a Genova: è grave.

Dramma a Genova, un bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è in gravi condizioni - Dramma a Genova, dove un bambino di 6 anni è precipitato dalla finestra della scuola, facendo un volo di tre metri. Come scrive notizie.it

Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola a Genova: è in gravi condizioni. Si indaga sulle dinamiche - Un bambino di 6 anni è caduto dalla finestra, precitando per tre metri, della scuola primaria De Amicis, nella città di Genova. Si legge su msn.com