Bambino cade dalla finestra della scuola | è grave chiuso casello autostradale

Grave incidente a Voltri, dove un bambino di circa sei anni è caduto per più di tre metri da una finestra della scuola in circostanze da chiarire.È successo in vico Nicolò da Corte, dove si trova la primaria De Amicis, poco prima di mezzogiorno: sul posto la Croce Verde Praese, la Croce Rossa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: bambino - cade

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Bolzano, bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave

Bambino di 3 anni cade dal terzo piano, è gravissimo: «È salito sul termosifone ed è volato dalla finestra». Passanti disperati

Tuenetto, un bambino di sei anni cade dalla finestra, elitrasportato al Santa Chiara - facebook.com Vai su Facebook

Bambino cade dal secondo piano di una scuola a Voltri: gravissimo, trasportato al Gaslini in elicottero; Bambino cade dalla finestra della scuola: è grave, chiuso casello autostradale; Bambino di 10 anni cade da una finestra a scuola: ricoverato in ospedale.

Bambino cade dal secondo piano di una scuola a Voltri: gravissimo, trasportato al Gaslini in elicottero - Paura e sgomento questa mattina in una scuola primaria del quartiere genovese di Voltri, dove un bambino di sei anni è caduto da una finestra situata al secondo piano dell’edificio. Da telenord.it

Bambino di 6 anni cade dal primo piano di un appartamento: è stato portato all'ospedale in elicottero. È grave - Un bambino di 6 anni è caduto dal primo piano di un'abitazione a Tuenetto, frazione di Predaia, in valle di Non, in Trentino. msn.com scrive