Preoccupati della Dengue, qualcuno in città ha sottostimato, forse, l’aggressività delle zanzare comuni. Tanto è vero che la disinfestazione in 32 scuole, tra nidi e infanzia di Pesaro, Aspes l’ha programmata tra ieri e oggi, quando la didattica è ricominiciata, in molte strutture dal 10 settembre. Il risultato? Le troppe punture d’insetto collezionate dai bimbetti sul volto, sulle gambe e nel resto del corpo hanno scatenato la rabbia dei genitori: "L’eccessiva presenza di zanzare è patita in tutta la città. Ma fare una disinfestazione mirata, in prossimità almeno delle scuole dove i bambini stanno tante ore, non sarebbe stata una buona idea?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambini perseguitati dalle zanzare : "Asili nido e materne, un’invasione"