Bambina di 10 anni violentata e incinta bengalese ottiene rito abbreviato

Il difensore ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. In caso di condanna c'è lo sconto della pena pari a un terzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bambina di 10 anni violentata e incinta, bengalese ottiene rito abbreviato

