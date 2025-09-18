Balzarini in difesa di Di Gregorio | Se lo metti fuori dopo un errore vuol dire perderlo mentalmente gli va concessa la continuità! Ricordo che Szczesny…

Balzarini, giornalista, ha difeso Michele Di Gregorio dalle tante critiche arrivate dopo Juve Borussia Dortmund. Le sue parole. Fiducia. È questa la parola chiave per il momento di Michele Di Gregorio. Dopo le critiche seguite al pirotecnico pareggio contro il Borussia Dortmund, a difesa del portiere della Juve si schiera il giornalista Gianni Balzarini, che promuove la linea della continuità, citando anche un illustre precedente. “Mettere fuori un portiere dopo un errore significa perderlo”. Analizzando la situazione sul suo canale YouTube, Balzarini ha tracciato un parallelo con il caso Sommer all’ Inter, appoggiando la linea del tecnico nerazzurro Chivu: « Un allenatore sa benissimo che se metti fuori un portiere dopo che ha commesso un errore, vuol dire perderlo mentalmente ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

