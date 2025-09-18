Bagarre alla Camera con urla e spintoni fra deputati

18 set 2025

La riforma della giustizia, dopo l’approvazione in terza lettura alla Camera della separazione delle carriere dei magistrati. Bagarre in aula con urla e spintoni fra deputati. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

