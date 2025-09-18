Azzannato da un pitbull ragazzo di 9 anni fuori pericolo

Dopo l’aggressione di un bambino di 9 anni, verificatosi l'altro ieri sera a Scafati, al Centro Plaza, da parte di un cane pitbull, il sindaco Pasquale Aliberti ha fatto visita al piccolo Ciro, portando a lui e alla famiglia i saluti e la vicinanza dei cittadini di Scafati.Il commento di Aliberti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

