Tracciare la geografia dei cuori di chi ha smarrito la strada di casa. “ Gli Antropologi ” di Ay?egül Sava? cerca di trovare una risposta a un quesito che scuote la contemporaneità: che cosa significa essere cittadini del mondo oggi? Un enigma che, per molti, ancora non ha una soluzione, una matassa difficile da sbrogliare perché inspessita da un conglomerato di emozioni e sensazioni differenti: la perdita di punti di riferimento, la lontananza dalle proprie radici e dalla propria storia, la curiosità verso la meta in cui vivere, ma la difficoltà nel chiamare ‘casa’ quest’ultima. È questo il frullatore emotivo in cui sono precipitati i protagonisti de “ Gli Antropologi ”, edito da Feltrinelli; Asya e Manu hanno lasciato i rispettivi Paesi e, come ogni giovane coppia, abitano in una metropoli che non è la loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ay?egül Sava?, la perdita delle radici: "Mi sento straniera ovunque vada"