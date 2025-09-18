Aveva ragione Charlie | c' è un filo rosso che lega marxismo woke e islam

«Il nemico emergente in Occidente è il wokismomarxismo che si combina con l’islamismo per distruggere lo stile di vita americano». Pochi giorni prima di essere ucciso, Charlie Kirk rilanciò questo suo tweet (.) dove indicava all’Occidente la “battaglia spirituale”, che riteneva legata al cristianesimo, per salvare la nostra civiltà. Kirk aveva ragione? Sono parole realiste e attuali anche per noi? In Italia, in effetti, il “campo largo” della sinistra, che va da Fratoianni e Vendola a Elly Schlein e Landini, passando per il populismo dei grillini, somiglia alla miscela di wokismomarxismo. E l’aver fatto di Gaza la propria bandiera dimostra, quantomeno, che non hanno capito il pericolo islamista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Aveva ragione Charlie: c'è un filo rosso che lega marxismo, woke e islam

In questa notizia si parla di: aveva - ragione

Squid game stagione 3: il colpo di scena del giocatore 333 ricorda che thanos aveva ragione

Quarto lotto: perché questo personaggio aveva ragione su violet fin dall’inizio

Aveva quasi ragione Zaniolo, non ha preso a pugni i baby della Roma: solo un paio di manate sul collo

Gaetano Cerasuolo. Giulio Cercato · In The Kitchen. Mia nonna diceva: “senza cipolla la carne non sa di niente”. Aveva ragione. Ma oggi la carne non c’è più. Quello che vedi è carne di fungo frollata: giorni di riposo, pH che cambia, consistenze che diventano - facebook.com Vai su Facebook

Kirk aveva ragione: leggete cosa scriveva pochi mesi fa - X Vai su X

Charlie Sheen non ha chiesto personalmente a Jon Cryer di far parte del suo documentario; J. D. Vance ricorda Charlie Kirk; «Il nostro cane Charlie ucciso da un pitbull lasciato libero».

La figlia di Charlie Sheen si emoziona nel sapere che è stata lei la ragione per cui suo padre ha smesso con la droga - Sami Sheen è rimasta emozionata quando ha rivelato di non sapere che suo padre, l'attore Charlie Sheen, aveva deciso di diventare sobrio per lei. Da msn.com