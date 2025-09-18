L’VIII Commissione consiliare permanente Controllo e Garanzia ha eletto all’unanimità l’avv. Dino Carratù nuovo Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia. “Ringrazio i colleghi Consiglieri per la fiducia accordatami – dichiara Carratù. La Commissione Controllo e Garanzia rappresenta un presidio fondamentale a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, Dino Carratù eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune