Avellino Guardia di Finanza smantella coltivazione di marijuana | sequestro da 80mila euro
Scoperta e sequestrata una coltivazione di marijuana nelle campagne montoresi. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti. Le piante, alte oltre . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: avellino - guardia
Avellino, truffa via SMS con falso CUP: l’ASL mette in guardia i cittadini
West Nile, l’ASL di Avellino attiva misure di prevenzione: "Guardia alta ma nessun allarmismo"
Volturara Irpina, alpinista bloccato sul Monte Costa: l'intervento della Guardia di Finanza di Avellino
#SEQUESTRO AD #AVELLINO - “L’obiettivo è garantire una concorrenza leale per gli imprenditori onesti e tutelare i consumatori”, spiega la Guardia di Finanza - facebook.com Vai su Facebook
Seimila prodotti non conformi sequestrati ad Avellino. Operazione della Guardia di Finanza #ANSA - X Vai su X
Streaming illegali e pezzotti, perquisizioni in tutta Italia: smantellata rete abusiva; Ariano Irpino: sequestrati oltre 55.000 euro per frode fiscale; False fatture per crediti d'imposta. A Venezia la Finanza smantella un'organizzazione.
SEQUESTRO Avellino, sequestro di 6.000 prodotti non sicuri dalla Guardia di Finanza - Materiali tutti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e non conformi agli standard di sicurezza nazionali e comunitari ... Riporta statoquotidiano.it
Seimila prodotti non conformi sequestrati ad Avellino - Sei mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino in un negozio del capoluogo irpino. Scrive ansa.it