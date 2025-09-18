Avella due serate al Parco San Pietro in attesa della Sagra della Castagna e della Nocciola
In attesa della tradizionale Sagra della Castagna e della Nocciola, Avella si prepara a salutare l’estate con due serate all’insegna del gusto e della convivialità, entrambe ospitate nella suggestiva cornice del Parco San Pietro.Il primo appuntamento è per venerdì 19 settembre, con una serata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
