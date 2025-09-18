Autunno tornano i funghi | gli orari dell' ispettorato micologico dell' Asl
Anche quest’anno, con l’approssimarsi della stagione di raccolta e vendita dei funghi freschi spontanei, l’ispettorato micologico dell'Asl di Novara al servizio igiene alimenti e nutrizione, ha messo in atto diverse azioni a tutela della salute delle persone.Sarà fornita la consulenza gratuita ai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: autunno - tornano
Mattino 4 cancellato da Mediaset, Federica Panicucci e Poletti non tornano in autunno
Le ballerine con cristalli tornano a brillare anche nell’autunno 2025: per piedi da... favola
Arriva l'autunno e tornano le serate al ristorantino Vi aspettiamo VENERDÌ 19 SETTEMBRE con la serata funghi ! - facebook.com Vai su Facebook
Tempo nuvoloso e prime piogge? Ed è quasi autunno!!! E con l'autunno tornano i colori caldi e avvolgenti e gli animaletti del bosco, il tema scelto per le scatoline della cresima di Emma. Woodland animals party favors for girl confirmation #incartando_incanta - X Vai su X
Andare a funghi, i consigli: la bellezza dell’autunno tra passione, sicurezza e responsabilità; Sotto le foglie; Il gruppo micologico Carpinetum celebra 25 anni di attività con la mostra micologica d'autunno.
Funghi, la guida per cercatori responsabili. Le dieci regole dei vigili del fuoco per avventurarsi sicuri nei boschi - Il vademecum del comando di Lucca destinato a tutti i cittadini, appasionati ed esperti nella ricerca: “È un invito a prestare attenzione, perché la prevenzione è lo strumento più efficace per tutelar ... Segnala msn.com