Autunno caldo Mazzetti | Una trentina di crisi aperte Sono coinvolti 2.500 lavoratori

Bologna, 18 settembre 2025 –  “Le condizioni per risolvere la vertenza Yoox ci sono tutte. La nostra posizione è netta: serve una trattativa vera. La rigidità aziendale sui licenziamenti rende il confronto difficile, ma esistono margini per trovare una soluzione. Il gruppo LuxExperience fattura centinaia di milioni di euro ed è quotato in Borsa.”. Stefano Mazzetti (Italia Viva), capo di Gabinetto della Città metropolitana con delega al Lavoro anche per il Comune, per anni in Regione si è occupato di crisi aziendali. E, a partire da Yoox, fa un quadro non positivo della situazione del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

