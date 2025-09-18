Automobilismo - La rievocazione Vanni al Minardi day Passerella a Faenza

Roberto Vanni al "Minardi day". Come da noi anticipato, il pilota lucchese ha partecipato a questa importante manifestazione per onorare la scuderia di Faenza che ha partecipato a molti mondiali di Formula 1. Da una piccola fabbrica, alla costruzione di una macchina che ha lanciato, ad esempio, un campione del mondo come Alonso. Quest’anno l’iniziativa ha fatto registrare il record di presenze, superando i 20mila spettatori. "Historic Minardi day" è un evento dedicato ai collezionisti della Formula 1, ma anche monoposto in generale, "Gran Turismo", prototipi e molto altro. Un evento che, dal 2016, riunisce gli appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

