autolinee toscana revocato lo sciopero

Arezzo, 18 settembre 2025 – Autolinee toscane informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre 2025 REVOCA di adesione da parte di USB Lavoro Privato e CUB Trasporti per il Trasporto Pubblico locale agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da CUB Confederazione Unitaria di Base, ADL Varese Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori di Varese e SGB Sindacato Generale di Base congiuntamente e l’altro da USB Unione Sindacale di Base. 🔗 Leggi su Lanazione.it

