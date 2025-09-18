Autobus in fiamme vicino a Bari | studenti messi in salvo dall’autista

Paura, ma nessuna conseguenza per i passeggeri nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Casamassima, dove un autobus articolato delle Ferrovie Sud Est ha preso fuoco durante la corsa delle 13.30 tra Triggiano e Casamassima. L'autista ha dimostrato grande prontezza di riflessi evacuando tutti gli studenti presenti sul mezzo prima che le fiamme si sviluppassero completamente, evitando così una potenziale tragedia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: autobus - fiamme

Roma, in fiamme autobus fuori servizio

Incendio sull'autobus Atac a Roma in largo Telese, avvolto dalle fiamme: palazzo danneggiato, vetri rotti

Roma, autobus in fiamme sulla Prenestina

Scontri con la polizia a Parigi e Lione, autobus in fiamme a Rennes, il ministro uscente Retailleau: "Manifestazione dirottata dai movimenti di estrema sinistra" - facebook.com Vai su Facebook

Autobus Fse prende fuoco a Casamassima: passeggeri in salvo; Bus con a bordo degli studenti prende fuoco: paura a Casamassima; Bari, rogo nel deposito della Stp Trani: almeno quattro bus distrutti dalle fiamme.

Bus in fiamme a Casamassima, gli studenti hanno allertato l’autista: “Così ci siamo messi al sicuro” - L’autista del pullman, partito alle 13,30 da Triggiano, si è subito fermato mettendo in sicurezza i ragazzi di ritorno dalle scuole ... Come scrive bari.repubblica.it

Paura a Casamassima: pullman Ferrovie Sud-Est in fiamme, studenti messi in salvo dall’autista VIDEO - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi 18 settembre a Casamassima, dove un pullman della linea Ferrovie del Sud- Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it