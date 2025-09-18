Autobus Fse prende fuoco a Casamassima | passeggeri in salvo
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, alle porte di Casamassima, dove un autobus delle Ferrovie Sud Est, impegnato nella corsa delle 13.30 sulla tratta Triggiano-Casamassima, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco. Dal mezzo si è sprigionata una densa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: autobus - prende
Roma, autobus Atac prende fuoco al Fleming: nessun ferito ma tanta paura
L'autobus a metano prende fuoco, fiamme in via Torresi: mezzo distrutto
Bambino di 6 anni esce di casa da solo, prende l'autobus per Milano, viene investito e lo ritrovano in ospedale
Attenzione a prendere l'autobus giusto! Può capitare. Fuori da un plesso scolastico si trovano magari sei o sette bus in contemporanea, con qualche centinaio di ragazzi che cercano il "proprio". Oppure in piazzale Kennedy a Varese, tra una corsia e l'altra sop - facebook.com Vai su Facebook
Autobus Fse prende fuoco a Casamassima: passeggeri in salvo; Autobus Fse prende fuoco a Casamassima: passeggeri in salvo; Fse, ancora un autobus in fiamme.
Bus con a bordo degli studenti prende fuoco: paura a Casamassima - Attimi di paura a Casamassima, un bus della Fse con a bordo degli studenti ha preso fuoco. Come scrive msn.com