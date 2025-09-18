Auto torna a Roma il Reb Concours | protagoniste le storiche vetture inglesi
(Adnkronos) – La sesta edizione del Reb Concours, con il sostegno dell'Automobil Club di Roma, è interamente dedicata al motorismo inglese. L'evento si svolgerà sotto le arcate dell'acquedotto neroniano di Villa Wolkonsky, la splendida residenza dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia dove hanno recentemente soggiornato Re Carlo III e la Regina Camilla. Nei cinque ettari . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.
