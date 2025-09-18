Auto - Regolarità | il trionfo Vergamini-Fabrizi tricolori

I garfagnini Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, su Mg Tf del 2006, si sono laureati campioni italiani di regolarità a media auto moderne in prova unica, vincendo la rievocazione del " Circuito Stradale del Mugello ", valida, appunto, come campionato italiano. Vergamini e Fabrizi hanno partecipato a questa particolare competizione, organizzata dalla Scuderia Biondetti e da Aci Sport, durante la quale si sono svolte solo prove a media, sia su strade aperte e chiuse che all’interno dei circuiti del Mugello e di Imola. Un’importante vittoria che è valsa il titolo di campioni italiani della specialità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

