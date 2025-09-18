Auto | le novità di Monaco | elettrico e ibrido le prospettive per il futuro tra cambi di passo e inversioni di tendenza

A due anni da un'edizione 2023 segnata dalla massiccia presenza della micromobilità e dal debutto europeo di numerosi marchi cinesi, il Salone dell'Auto Iaa Mobility di Monaco di Baviera torna a puntare sulle sue radici. Protagonista è l’offensiva tedesca a trazione soprattutto elettrica, specchio di un’industria che accelera per competere con la Cina. Eppure, se i riflettori sono puntati sulle novità di Volkswagen, Bmw e Mercedes, nel resto del salone l’elettrico non appare più come il dogma assoluto che ha dominato l’agenda europea negli ultimi anni. Infatti, pur essendo rimasta un po' in secondo piano, l'auto ibrida è stata la vera protagonista di Iaa 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

