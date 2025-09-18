Auto divorata dalle fiamme | panico in strada

Attimi di paura in via Firenze a Santa Maria Capua Vetere, dove verso mezzogiorno un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno rapidamente spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, evitando. 🔗 Leggi su Casertanews.it