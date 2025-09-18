Auto divorata dalle fiamme | panico in strada
Attimi di paura in via Firenze a Santa Maria Capua Vetere, dove verso mezzogiorno un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno rapidamente spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, evitando. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: auto - divorata
Incendio in via De Lollis, auto divorata dalle fiamme in pochi minuti [VIDEO]
Terribile schianto in autostrada: l'auto divorata dalle fiamme, madre morta carbonizzata, la figlia è grave
AUTO IN FIAMME SULLA NAPOLI - SALERNO TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE SUD Automobile avvolta dal fuoco lungo l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno pocd dopo i caselli del capoluogo partenopeo in direzione Sud. È successo intorn - facebook.com Vai su Facebook
Auto divorata dalle fiamme: panico in strada; Auto in fiamme in pieno centro città; Utilitaria in fiamme nel traffico a Favara: momenti di panico all'Itria.
Tre incendi in poche ore a Partinico, sette auto in fiamme e paura tra i residenti - Tre incendi nella notte a Partinico hanno distrutto diverse auto in poche ore: le autorità indagano per determinare eventuale dolo ... Riporta blogsicilia.it
Solaro nel panico per un’auto in fiamme. Accorrono i Vigili del Fuoco ed evitano il peggio - 40 nel comune a sud di Milano quando un’auto è improvvisamente andata a fuoco in Via Padre Cavanis, scatenando ... Come scrive laprovinciadivarese.it