Auto contromano sull’autostrada A11 ambulanza si mette di traverso ed evita la tragedia

Montecatini Terme (Pistoia), 18 settembre 2025 – Un' ambulanza della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini, al rientro nella notte da un trasporto all'ospedale di Careggi a Firenze, ha evitato una possibile strage in autostrada. Mentre l’ambulanza viaggiava per fare ritorno in Valdinievole, i soccorritori hanno notato una macchina che stava procedendo contromano sull'autostrada A11 Firenze Mare, mentre si avvicinava pericolosamente. I volontari, con grande prontezza di riflessi, hanno fermato l'ambulanza di traverso riuscendo a bloccare l'automobile – guidata, secondo le prime ricostruzioni, da un anziano conducente in stato confusionale – ed evitando così uno scontro frontale che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

