"Per noi i ragazzi con autismo devono avere una collocazione all'interno della società fino all'indipendenza, non essere chiusi nei centri. Possono essere una risorsa per il territorio, ed è proprio questa la nostra mission". Autismo & Caffè, a Napoli il nuovo progetto sperimentale. Il presidente: "I ragazzi dimostreranno tutte le loro potenzialità" Parla così Diego Mancini, presidente dell'Associazione Tutela la salute, in esclusiva per Notizie.com. L'Aps presenterà tra pochi giorni in provincia di Napoli il progetto Autismo & Caffè, una iniziativa sperimentale e completamente gratuita destinata ai giovani con disturbo dello spettro autistico.

