Atto di vandalismo in Via Santa Maria delle Grazie | trovata una panchina divelta

La panchina, presumibilmente divelta durante la notte, ha destato preoccupazione in zona.. Qualiano, 18 settembre 2025 – Questa mattina a Qualiano, in una piazzetta di Via Santa Maria delle Grazie, è stata ritrovata una panchina divelta. Si presume che il gesto vandalico sia avvenuto durante la notte. La scoperta ha destato preoccupazione tra i residenti della zona. Le autorità locali sono state informate e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sui responsabili L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: atto - vandalismo

