Atti vandalici lungo corso Garibaldi la condanna di Mastella | Episodio disgustoso

"Gli atti vandalici che nella scorsa notte si sono registrati lungo corso Garibaldi, dove sono state danneggiate fioriere e altri arredi urbani, sono ingiustificabili e disgustosi, perché denotano disamore e cattiveria verso la Città", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Ho avuto un colloquio con il Prefetto e il Questore: c'è massima cooperazione tra le istituzioni per combattere questi fenomeni rafforzando i controlli, ma anche per individuare, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, gli autori di questi danneggiamenti che non possono e non devono restare impuniti", conclude il Sindaco.

In questa notizia si parla di: atti - vandalici

