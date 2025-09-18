"Mi pare che neppure qualche scrittore thriller poteva pensare che a Prato si potesse arrivare a questo punto. Rimango abbastanza basito nel vedere queste situazioni, quello che è accaduto a Montemurlo. Situazioni che non devono essere permesse. Sono da condannare: non è ammissibile che si esca fuori da una fabbrica per prendere a botte chi manifesta. Non è nel nostro dna andare a cercare la rissa, anche in criticità evidenti". Riccardo Marini, storico presidente dell’allora Unione Industriale Pratese, ne ha vista di acqua passare sotto i ponti anche delle vertenze sindacali e dei braccio di ferro con le organizzazioni dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Atti di violenza inaccettabili . Prato non è così"