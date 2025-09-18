Atterraggio d’emergenza per l’elicottero di Trump Un problema idraulico in volo

Roma, 18 settembre 2025 - Atterraggio di emergenza per l'elicottero che trasportava il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania. Il mezzo è dovuto scendere in tutta fretta nel primo aeroporto del Regno Unito che era sulla strada del trasferimento. The Marine One helicopter, carrying US President Donald Trump, lands at Chequers, the official country residence of Britain's Prime Minister, in Aylesbury, central England, on September 18, 2025, on the second day of his second State Visit. After the royal hospitality and pageantry, US President Donald Trump's unprecedented second state visit to the UK takes a serious turn on Thursday when he is hosted by Prime Minister Keir Starmer for wide-ranging talks. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Atterraggio d’emergenza per l’elicottero di Trump. “Un problema idraulico in volo”

In questa notizia si parla di: atterraggio - emergenza

Atterraggio di emergenza all’aeroporto, velivolo perde elica e motore: pilota vivo per miracolo

“Fumo nero e fiamme dal motore di un aereo. Poi l’atterraggio d’emergenza e la messa in sicurezza”: terrore e panico per 153 passeggeri

“Aiuto, aiutateci”. Paura in aereo, allarme e atterraggio di emergenza a Roma: soccorsi sulla pista

Sky tg24. . Aereo passeggeri effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten. Domenica 7 settembre il carrello di atterraggio di un Boeing della WestJet si sarebbe sgonfiato durante l'atterraggio dell'aereo. WestJet spiega che le squadre di emergenza sono int - facebook.com Vai su Facebook

Atterraggio d'emergenza a Malpensa: volo da Djerba segnala anomalie ai finestrini. Soccorsi in pista - X Vai su X

Un passeggero urla “Allah Akbar”, dice di avere una bomba e minaccia Trump. Atterraggio d’emergenza a Glasgow VIDEO - Glasgow è stato arrestato per aver causato disordini a bordo durante l’atterraggio, gridando più volte “Allahu akhbar”, spaventando i presenti dicendo di avere una ... Segnala blitzquotidiano.it

Putin e Trump in Alaska: le immagini della stretta di mano dopo l'atterraggio - Vladimir Putin e Donald Trump sono atterrati ad Anchorage, in Alaska, pochi minuti dopo le 21 ora italiana. Si legge su ilfoglio.it