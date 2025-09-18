Atterra all'aeroporto di Bergamo e poi scompare | da dieci giorni si cerca il 27enne Slowinski Bartosz

Slowinski Bartosz è scomparso dall'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, dove è atterrato lunedì scorso, 8 settembre. Il suo cellulare è inattivo e potrebbe trovarsi in difficoltà. Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

