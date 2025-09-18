Attentato Kirk rafforzata la scorta per Meloni Tajani e Salvini fino a 3 auto blindate per ognuno con 3 agenti in ogni vettura

Il ministro degli Esteri Tajani: "Il clima non è dei migliori, invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno" In seguito all'attentato a Charlie Kirk, è stata rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini.

attentato kirk rafforzata la scorta per meloni tajani e salvini fino a 3 auto blindate per ognuno con 3 agenti in ogni vettura

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Kirk, rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini, fino a 3 auto blindate per ognuno con 3 agenti in ogni vettura

