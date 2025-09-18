Attentato Kirk le incongruenze che non tornano | da angolazione del proiettile e caduta del corpo ai tre uomini sospettati di lanciare segnali
Sono diverse le ambiguità e le incongruenze nella narrazione sull'omicidio politico di Charlie Kirk. E se non fosse Tyler Robinson il vero esecutore dell'attentato? L'analisi accurata dei video social mostrano che altri tre uomini sospetti gravitavano attorno all'attivista Ci sono diverse cos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)
Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC
Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano
Karen Attiah ha affermato di essere stata licenziata dal Washington Post per dei post in cui ha criticato l'attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato - X Vai su X
Due "smoking gun" contro Tyler Robinson, presunto autore dell'attentato contro Charlie Kirk: il Dna recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, e un sms cancellato #Mondo - facebook.com Vai su Facebook
Attentato Charlie Kirk: come cambia la politica USA/ Violenze contro la destra: da Trump alle morti in AfD - Attentato contro Charlie Kirk e la scia di terrore contro la destra mondiale: da Trump a AfD, attacchi ai "fascismi" o ad una vera libertà di pensiero? Lo riporta ilsussidiario.net