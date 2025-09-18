Attentato Kirk il VIDEO del presunto sparo con una Protector Palm Pistol da uomo in prima fila durante comizio i fact-checker | Fake

Il video mostra in effetti un uomo che sembra portarsi la mano destra verso l’ascella sinistra, gesto che qualcuno ha interpretato come l’atto di impugnare un’arma nascosta, ossia la "Protector Palm Pistol” prodotta nel XIX secolo dalla Chicago Firearms Sta circolando sui social un video rela. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato Kirk, il VIDEO del presunto sparo con una “Protector Palm Pistol” da uomo in prima fila durante comizio, i “fact-checker”: “Fake”

In questa notizia si parla di: attentato - kirk

Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)

Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC

Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano

Karen Attiah ha affermato di essere stata licenziata dal Washington Post per dei post in cui ha criticato l'attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato - X Vai su X

Due "smoking gun" contro Tyler Robinson, presunto autore dell'attentato contro Charlie Kirk: il Dna recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, e un sms cancellato #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Omicidio di Charlie Kirk, l’assassino Tyler Robinson identificato dal padre: «Bella ciao» su una pallottola; Omicidio Kirk, preso un 22enne: ha confessato. Trump: “Spero nella pena di morte”.

Charlie Kirk, il momento dell’attentato all’attivista di destra in un campus dello Utah - Charlie Kirk, influente attivista della destra americana, è stato colpito al collo da un unico proiettile sparato da quasi duecento metri di distanza, probabilmente dal tetto di un edificio del campus ... Come scrive blitzquotidiano.it

La fuga del presunto attentatore di Charlie Kirk ripreso dalle telecamere a circuito chiuso: il video - Gli investigatori hanno trovato un fucile, l’impronta di una mano e un’impronta di scarpa lungo il percorso di fuga, ma non hanno ancora identificato un sospettato né un movente. Riporta tg.la7.it