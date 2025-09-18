Attentati esplosivi la sindaca scrive a Ministero e Regione | Abbiamo bisogno di supporto

Parla ancora una volta di “fatto inaccettabile e gravissimo” la sindaca di Latina Matilde Celentano intervenuta dopo il nuovo attentato esplosivo nella notte nelle case popolari viale Nervi. La criminalità alza il tiro nel capoluogo pontino e la prima cittadina fa sapere d’aver chiesto anche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Attentati esplosivi a Latina: la guerra fra bande e le prime ipotesi investigative

Attentati esplosivi, la sindaca scrive a Ministero e Regione: Abbiamo bisogno di supporto; Quinta bomba in dieci giorni a Latina, la sindaca scrive a Piantedosi e Rocca: “Chiediamo aiuto”.

