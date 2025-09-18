Attacco al valico di Allenby morti due israeliani
L'autore dell'attacco sarebbe un camionista giordano L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mo: Israele, 'autore attacco valico Allenby guidava camion con aiuti umanitari'
Attacco al valico di Allenby, al confine tra Israele e Giordania, un terrorista ucciso; Gaza, bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall'alba. Onu: Donne costrette a partorire per strada; Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE.
Attacco al confine tra Israele e Giordania, due morti - 'Bombe di Israele vicino ad ospedali, 83 morti dall'alba', hanno riferito autorità sanitarie ad Al Jazeera (ANSA) ... Secondo ansa.it
Mo: Israele, 'autore attacco valico Allenby guidava camion con aiuti umanitari' - Una fonte della difesa israeliana ha riferito che l'autore dell'attacco al valico di Allenby era un camionista ... Da iltempo.it