Atripalda presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala Il giovane Enrico

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento speciale di cultura e impegno sociale attende la città di Atripalda. Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19.00, lo Spazio condiviso Laika (via San Giacomo 2) ospiterà la presentazione del libro “Il giovane Enrico”, firmato da Andrea De Simone e Tonino Scala. L’incontro, promosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atripalda - presentazione

"Con rabbia e con amore", ad Atripalda la presentazione del romanzo di Bebo Guidetti

Ad Atripalda la presentazione de "La fine del gioco", il nuovo libro di Franco Festa

Atripalda, presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala Il giovane Enrico; Atripalda presenta “Il Giovane Enrico” di Andrea De Simone e Tonino Scala; “Oltre”, ad Atripalda la festa provinciale delle Acli irpine.

atripalda presentazione libro andreaAd Atripalda la presentazione del nuovo libro di Franco Festa “La fine del gioco” - Giovedì 11 settembre alle ore 18:30, la suggestiva Piazzetta degli Artisti di Atripalda ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Franco Festa, “La fine del gioco”. Si legge su irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Atripalda Presentazione Libro Andrea