Atripalda presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala Il giovane Enrico
Un appuntamento speciale di cultura e impegno sociale attende la città di Atripalda. Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19.00, lo Spazio condiviso Laika (via San Giacomo 2) ospiterà la presentazione del libro “Il giovane Enrico”, firmato da Andrea De Simone e Tonino Scala. L’incontro, promosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: atripalda - presentazione
